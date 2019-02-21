شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 10 مواقع عشوائية لتدوير وبيع السكراب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة مراقبة أنشطة إعادة التدوير بالإدارة العامة للرقابة البيئية، بمشاركة بلدية المليساء الفرعية، 10 مواقع مسورة تمارس نشاط جمع وبيع السكراب والخردة والحديد المستعمل على مساحة تقدر بـ33 ألف متر مربع بحي الخمرة جنوب المحافظة.
وصادرت الأمانة عدداً من موازين السكراب والحديد وأنابيب الأكسجين والغاز، حيث تعمل هذه المواقع على بيع السكراب والخردة والحديد وتدويره بطرق غير نظامية ما يسبب آثاراً صحية وبيئية جراء عمليات التدوير العشوائية في مواقع مخالفة.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة بيئيا في إطار تنسيق مشترك بين الإدارات المختصة والبلديات الفرعية، وستتخذ الإجراءات النظامية للحد من الظواهر السلبية ومنع مصادر التلوث البيئي في أنحاء المحافظة.
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