تعليم مكة يناقش توطين الوظائف الإدارية بالتعليم الأهلي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)ناقشت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة أمانة التعليم اليوم (الخميس) خلال الاجتماع الأول للمجلس التعليمي، 4 محاور، تتمثل في: توطين الوظائف الإدارية في مدارس التعليم الأهلي، الاختبارات الوطنية، نواتج التعلم، ومدارس الطفولة المبكرة.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المستجدة والمهمة بهدف تبادل الخبرات ورصد المشكلات والممارسات السلبية والمعوقات في الميدان التربوي لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتعزيز دور البيئة الداخلية للنظام التعليمي في بناء الخطط المستقبلية، وتوفير الخدمات الأفضل عبر فرق عمل قادرة وشراكات مجتمعية فاعلة.
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