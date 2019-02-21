شكرا لقرائتكم خبر عن القويحص يطلع على مقترح مسارات الدراجات الهوائية بالطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

اطّلع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على مقترح مشروع تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة، الهادف لإيجاد بنية تحتية ترفيهية ورياضية تحقق تطلعات المجتمع والإسهام في دعم التنمية المستدامة والشاملة في مكة المكرمة ضمن مبادرة تهيئة المدن وجعلها صحية ومريحة للبيئة باستخدام أفضل وسائل التخطيط العمراني والتي تتطابق مع مضمون مبادرات ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة» بنسخته الثالثة لهذا العام.

واستمع إلى شرح عن المقترح من قبل عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور المهندس حسن طيب وقائد فريق دراجي مكة عبد الرحمن العمودي اللذين أوضحا آلية تهيئة ورسم مسارات مخصصة لممارسي هواية ركوب الدراجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة ووفقًا للبنية التحية الحالية لتوفير طرق آمنة ولضمان سلامة ممارسي هذه الرياضة ومرتادي الطرق.