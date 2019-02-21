شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ خليص يفتتح مشروع «نظافة البيئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

افتتح محافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي اليوم (الخميس)، المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها 1440 وحل مشكلة الاحتطاب الجائر، الذي تنفذه كشافة خليص بإشراف كشافة الإدارة العامة لتعليم جدة، وذلك في مقر اللجنة الاجتماعية الأهلية بمركز أم الجرم بخليص.

وبدأ الافتتاح بزرع أكثر من 200 شتلة من نوع السدر بمشاركة محافظ خليص ومدير مكتب تعليم خليص توفيق الشابحي ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي وأكثر من 60 كشافا من مختلف مراحل التعليم العام بالمحافظة ومشاركة فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة وقطاع البلدية والشرطة وعدد من القطاعات الحكومية وبعض من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين.

بعدها، افتتح الحازمي المعرض الكشفي الوطني لحماية البيئة بمشاركة عدد من مدارس المحافظة وبتقديم أبنائها.