نائب أمير مكة يتفقد محافظتي الطائف وميسان ويدشن 3 مبادرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم جولاته في المحافظات الشرقية للمنطقة بزيارة محافظتي الطائف وميسان.

واستهل جولته بمحافظة الطائف، حيث زار معرض مشاريع المحافظة الذي تشارك فيه 6 جهات حكومية، ودشن 3 مبادرات ضمن ملتقى مكة الثقافي، الهادفة لخدمة الحاج والمعتمر، وتتمثل في مبادرة أمانة الطائف "لمحة" وتعنى بالمواقيت، ومبادرة مطار الطائف الدولي "شرفتونا"، ومبادرة المعهد الصناعي الثانوي بالطائف "مخدوم".

كما سلم نائب أمير منطقة مكة منتجات سكنية بمشروع وادي جليل لعدد من المواطنين، واطلع على مراحل العمل في المشروع، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى التي تضم 2040 قطعة أرض، وتقع على مساحة تتجاوز الـ3 ملايين متر مربع أكثر من 62% .

إثر ذلك وقف خلال جولته في المعرض على مشاريع أمانة الطائف، التي تضمنت الطائف الجديد والنقبة الحمراء، وتطوير وادي وج والنقل العام، كما ‏اطلع على مشاريع جامعة الطائف التي شملت المدينة الجامعية بسيسيد، وأكاديمية الشعر العربي، ومقر الجامعة الرئيس بالحوية، ‏ومشاريع فرع وزارة النقل، ومنها الطريق الدائري مع طريق الجنوب، والتي بلغت فيه نسبة الإنجاز 60%.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها منتزه كورنيش السحاب، ومبادرة تأهيل المدرجات الزراعية.

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ثم اطلع على مشاريع صحة الطائف "تطوير مستشفى الأطفال، ومراكز الرعاية، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومشاريع شركة المياه الوطنية الجاري تنفيذها، ومنها الخط الناقل للمطار الجديد ومحطة الطرق شمال المحافظة".

وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقيات بين جامعة الطائف وعدد من الجهات، منها إدارة المرور لإنشاء مدرسة تعليم قيادة للنساء والرجال بالجامعة، وأمانة الطائف لإعداد الاستشارات الفنية وتدريب طلبة كلية الهندسة، وبين جامعة الطائف وتعليم المحافظة، والتي تهدف لتحقيق التعاون والتكامل بين الجانبين ودعم مسيرة التقدم.

كما التقى بعدد من أهالي وذوي شهداء الواجب، واستمع لمطالبهم، ثم زار كلا من فهد بن معمر، وإسماعيل بكر قاضي، وسعيد العصيمي في منازلهم.

وتوجه نائب أمير منطقة مكة بعد ذلك إلى مركز عشيرة، وزار كلا من فيصل بن سلطان بن جهجاه، وحجاب بن محارب بن عديس الشيباني في منزليهما.

وانتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة ميسان، والتقى بعدد من أهالي المحافظة وأبناء وذوي شهداء الواجب، واستمع لمطالبهم، كما دشن الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

وخلال جولته في ميسان زار كلا من عطية بن ختام الشعابي الحارثي ودخيل الله بن عيظه الحسيكي في منزليهما.