80 قطاعا تعرض وظائفها أمام طالبي العمل بملتقى القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - بريدة

بدأت 80 جهة حكومية وخاصة عرض وظائفها بملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمقام في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات ببريدة.

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وأكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، خلال افتتاحه الملتقى اعتزازه بما وجده في ملتقى فرصتي من مشاركة فعالة وأعمال تساهم في تمكين الشباب من فرص العمل، والذي يعد دليلا قاطعا على النجاح في خدمة أبناء المنطقة، مشيرا إلى أن ما أقيم العام الماضي عبر "ملتقى بيبان" والمقدم من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنتج أكثر من 15 ألف فرصة عمل وتمكين الشباب والفتيات بالمنطقة، لافتا الانتباه إلى أن ما كنا ننادي به من وجود جهات معنية تهتم بتمكين الشباب بعمل موحد أصبحنا نراه في مثل هذه الملتقيات والتي عكست تنسيقا عاليا لخدمة الشباب والفتيات وتمكينهم من الوصول إلى مواقع العمل.

وأضاف أن هذه الملتقيات تفتح العديد من الفرص لتهيئة الشاب ومنحهم الخبرة الكافية والوعي التام للإقدام على إقامة المشاريع التجارية ودعمها وإرشادهم الإرشاد الصحيح بما يعود على مستقبلهم بالخير عبر إقامة المنشآت المجدية للسوق، والتي أثبتتها هذه الملتقيات المباركة وساهمت في إعانة الشباب ومساعدتهم لخوض غمار الأعمال بخطى ثابتة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن الأمير فيصل بن مشعل تجاوز كل التوقعات في التوطين بالمنطقة، وهو عراب التوطين لما قدمه من إنجازات متتالية بمنطقة القصيم عبر توطين المولات والمحال التجارية وبعض منافذ البيع وساهم في نجاحها المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص، مضيفا أن ملتقى فرصتي يسعى من خلاله إلى تحقيق العديد من الأرقام والمؤشرات لخدمة الشباب والفتيات من خلال الدعم المقدم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تلك الشراكات المقامة في ملتقى فرصتي من مجالات وفرص وظيفية وعملية ستساهم ـ بإذن الله ـ في استقطاب الشباب والفتيات وتدريبهم ومنحهم الخبرة الكافية للدخول في غمار الاستثمار والعمل.