السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تختتم جلسات يوم المهنة الطبي العاشر



الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 الموافق 21 فبراير 2019 واس.

اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الطب البشري اليوم، فعاليات مؤتمر المهنة الطبي العاشر، وذلك بسلسلة من المحاضرات المتخصصة، بحضور عمداء كليات الطب بالمملكة .

وبدأ اليوم الأخير ليوم المهنة الطبي بمحاضرة رئيس المجلس العلمي لتخصص طب الباطنة واستشاري طب الباطنة والكلى الدكتور رياض السهلي، متحدثًا عن برنامج شهادة الاختصاص

تلاها محاضرة عضو المجلس العلمي لتخصص طب الأطفال واستشاري طب الأطفال الدكتور حمد الخلف، تناول فيها تعريفًا عن فرص ومتطلبات القبول في تخصص الأطفال والتغييرات التي طرأت على منهج البرنامج ومتطلبات التخرج منه، وطرق التقييم ومستقبل هذا التخصص في ظل تغيرات التحول الصحي.

بعدها قدم الدكتور محمد الركبان أستاذ طب الأسرة ورئيس المجلس العلمي لطب الأسرة، محاضرة تحدث فيها عن تخصص طب الأسرة، وحاجة الوطن لتدريب وتخريج أطباء أسرة لخدمة خطة التحول الوطني في النظام الصحي، ورغبة الهيئة السعودية في التخصصات الصحية، متمثلة في المجلس العلمي لطب الأسرة في زيادة عدد القبول لهذا التخصص، حتى يصبح ٧٠٠ متدرب للعام القادم، والوصول للهدف المأمول لتحقيق برنامج التحول وذلك بقبول ٢٠٠٠ متدرب سنويًا، لسد احتياج الوطن من أطباء الأسرة وخدمة القطاع الصحي.

وعن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الجراحة، ألقى عضو المجلس العلمي لطب الجراحة العامة الدكتور سعود الرشيدي محاضرة عن طبيعة البرنامج، ومدته ومتطلباته وشروط القبول والتحديات التي تواجه الجراحين، وفرص العمل لهم في التخصصات الجراحية المختلفة.

عقب ذلك قدمت رئيسة المجلس العلمي لطب النساء والولادة سابقًا الدكتورة فوزية حبيب محاضرة، تحدثت فيها عن مستقبل برنامج طب النساء والولادة مشيرةً إلى الفرص الوظيفية لخريجي برنامج النساء والولادة في القطاع الحكومي والخاص، ثم تحدثت استشارية طب الجلدية ورئيسة المجلس العلمي السابق لتخصص طب الجلدية الدكتورة عفاف آل شيخ عن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الجلدية، ونبذة تعريفية عن شروط القبول للبرنامج، ومراحله وطرق التقييم، بالإضافة إلى مستقبل التخصص في المجال المهني.

ثم قدم رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالله الخنيزان، محاضرة حول القانون الطبي، فمحاضرة أخلاقيات المهنة الطبية لأستاذ أخلاقيات علم الأحياء وعلم الأوبئة ورئيس لجنة الأخلاقيات في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور عمر كسولا، ثم محاضرة المهنية الطبية عبر الثقافات، استعرضها عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور أحمد الرميان.

// يتبع //

20:57ت م

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الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 الموافق 21 فبراير 2019 واس.اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الطب البشري اليوم، فعاليات مؤتمر المهنة الطبي العاشر، وذلك بسلسلة من المحاضرات المتخصصة، بحضور عمداء كليات الطب بالمملكة .وبدأ اليوم الأخير ليوم المهنة الطبي بمحاضرة رئيس المجلس العلمي لتخصص طب الباطنة واستشاري طب الباطنة والكلى الدكتور رياض السهلي، متحدثًا عن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الباطنة، ومتطلبات القبول في الهيئة، وطبيعة البرنامج بالإضافة إلى مدته وطريقة التقييم في جميع المراحل.تلاها محاضرة عضو المجلس العلمي لتخصص طب الأطفال واستشاري طب الأطفال الدكتور حمد الخلف، تناول فيها تعريفًا عن فرص ومتطلبات القبول في تخصص الأطفال والتغييرات التي طرأت على منهج البرنامج ومتطلبات التخرج منه، وطرق التقييم ومستقبل هذا التخصص في ظل تغيرات التحول الصحي.بعدها قدم الدكتور محمد الركبان أستاذ طب الأسرة ورئيس المجلس العلمي لطب الأسرة، محاضرة تحدث فيها عن تخصص طب الأسرة، وحاجة الوطن لتدريب وتخريج أطباء أسرة لخدمة خطة التحول الوطني في النظام الصحي، ورغبة الهيئة السعودية في التخصصات الصحية، متمثلة في المجلس العلمي لطب الأسرة في زيادة عدد القبول لهذا التخصص، حتى يصبح ٧٠٠ متدرب للعام القادم، والوصول للهدف المأمول لتحقيق برنامج التحول وذلك بقبول ٢٠٠٠ متدرب سنويًا، لسد احتياج الوطن من أطباء الأسرة وخدمة القطاع الصحي.وعن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الجراحة، ألقى عضو المجلس العلمي لطب الجراحة العامة الدكتور سعود الرشيدي محاضرة عن طبيعة البرنامج، ومدته ومتطلباته وشروط القبول والتحديات التي تواجه الجراحين، وفرص العمل لهم في التخصصات الجراحية المختلفة.عقب ذلك قدمت رئيسة المجلس العلمي لطب النساء والولادة سابقًا الدكتورة فوزية حبيب محاضرة، تحدثت فيها عن مستقبل برنامج طب النساء والولادة مشيرةً إلى الفرص الوظيفية لخريجي برنامج النساء والولادة في القطاع الحكومي والخاص، ثم تحدثت استشارية طب الجلدية ورئيسة المجلس العلمي السابق لتخصص طب الجلدية الدكتورة عفاف آل شيخ عن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الجلدية، ونبذة تعريفية عن شروط القبول للبرنامج، ومراحله وطرق التقييم، بالإضافة إلى مستقبل التخصص في المجال المهني.ثم قدم رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالله الخنيزان، محاضرة حول القانون الطبي، فمحاضرة أخلاقيات المهنة الطبية لأستاذ أخلاقيات علم الأحياء وعلم الأوبئة ورئيس لجنة الأخلاقيات في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور عمر كسولا، ثم محاضرة المهنية الطبية عبر الثقافات، استعرضها عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور أحمد الرميان.// يتبع //20:57ت م0273

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.