انت الان تتابع تفاصيل خبر البصل يتسبب بأزمة بين مصر والسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 08:23 مساءً - لاحت بوادر أزمة اقتصادية بين القاهرة والرياض؛ بشأن ادعاء بوجود مبيدات في البصل الذي تصدّره مصر إلى المملكة العربية السعودية.

وطالب وزير الزراعة المصري، عز الدين أبو ستيت، في كلمه له اليوم الخميس، توضيحاً علمياً ومستندياً حول أسباب رفض استيراد البصل المصري.

وأكد أبو ستيت صعوبة الاعتراض على جودة البصل المصري الذي تم تصديره إلى السعودية بوجود بقايا مبيدات به، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من المبررات التي تؤكد براءته".

وأوضح أن "المحصول يتم حصاده في شهر مايو، ولا يمكن بعد مرور 8 شهور على حصاده وتصديره أن يكون به متبقيات من المبيدات، فضلاً عن أن الكميات المكتشف وجود متبقيات مبيدات بها تم جمعها من الأسواق السعودية".

وأشار إلى أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، لافتاً إلى أن جميع العينات التي سُحبت من الأسواق المصرية أيضاً أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات.

وأوضح أنه "تم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات".

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من مصر، مع العلم أنه جرى الاتفاق بين البلدين، في مارس الماضي، على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركات المصرية.