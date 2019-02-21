انت الان تتابع تفاصيل خبر سليماني يهدد بالانتقام من السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 08:23 مساءً - هدد قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، اليوم الخميس، بالرد على هجوم وقع الاسبوع الماضي، في جنوب شرق إيران، وأودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، عن سليماني قوله إن "السعودية تبني نفوذها في المنطقة بالمال فحسب. هذا نفوذ زائف وفشل… سوف ننتقم لشهدائنا… (و) سيكون ذلك في أي مكان في العالم".

واتهمت إيران في وقت سابق، السعودية والإمارات بدعم متشددين يشنون هجمات على قوات الأمن في إيران. لكن السعودية والإمارات نفت أي صلة بالهجمات.

وقال سليماني في كلمة خلال مراسم احياء ذكرى قتلى مدينة بابل "ان الاموال السعودية تؤثر في الداخل الباكستاني وهدفهم هو تدمير هذا البلد".

وقتل 27 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، في الـ13 من شهر فبراير الجاري، وفي وقت لاحق تبنت جماعة "جيش العدل" الهجوم.

و"جيش العدل" هي جماعة معارضة مسلّحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانيتين، وأُسست عام 2012.