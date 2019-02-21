شكرا لقرائتكم فيديو.. الشيخ القرني يحذر من ترديد هذه الكلمات: فيها شرك بالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الشيخ الدكتور عائض القرني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من ترديد بعض الكلمات التي لا تجوز شرعا.

وقال الشيخ القرني، لا تقل لولا الله وفلان، قل ثم فلان، لا تقل شاء الله وشاء فلان، لا بد من كلمة ثم حتى لا تشرك مع الله شيئا.

وأضاف “لا تقل لعن الله الساعة التي وقع فيها كذا”، أو اليوم الذي وقع فيه كذا، أو المكان الذي وقع فيه كذا”، مشيرا إلى أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فكل شيء مقدر، كل شيء قدره الله.

وتابع لا تقل عند المصائب “لا حول”، بل أكمل قل: “لا حول ولا قوة إلا بالله”، مضيفا “قال صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة”.

واستطرد الشيخ القرني قائلا: “لا تقل هذه الكلمات، والنبي أو والكعبة أو والدين، فهذه كلها حرام”، بل القسم بالله وحده، من أقسم بغير الله فقد كفر وأشرك، فقط عليك عند القسم بالله وحده.



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