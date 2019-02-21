شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تسحب مستحضر طبي بسبب روائح كريهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أرسلت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً للجهات الصحية لإيقاف استخدام تشغيلات من مستحضر (Cefuzime 250 MG, 500 MG TAB) الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار، Julphar)، بسبب خلل في جودة المستحضر تتمثل في وجود رائحة كريهة وانتفاخ شريط الأقراص.

وتلقت الهيئة من المكتب العلمي لشركة الخليج للصناعات الدوائية ما يفيد بوجود خلل في جودة مستحضر CEFUZIME 500 MG TAB الذي يحمل الاسم العلمي Cefuroxime Axetil ورقم التسجيل 172-186-02 للتشغيلات رقم (0047، 0048، 0049، 0051، 0060، 0061، 0062، 0067، 0072، 0074، 0075، 0076، 0077، 0078، 0079، 0081)، وكذلك مستحضر CEFUZIME 250 MG TAB الذي يحمل رقم التشغيلة 0013.

وألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء, الشركة بسحب تلك التشغيلات من جميع الجهات المستفيدة.



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