الان تتابع الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة 2019/02/22 في المملكة، قائلة إن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، مكة المكرمة”.
وشملت التوقعات، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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