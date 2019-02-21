الان تتابع “الغذاء والدواء” تسحب تشغيلات من مستحضر بسبب “خلل في الجودة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً للجهات الصحية لإيقاف استخدام تشغيلات من مستحضر (Cefuzime 250 MG, 500 MG TAB) الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار، Julphar)، بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في وجود رائحة كريهة وانتفاخ شريط الأقراص. وتلقت الهيئة من المكتب العلمي لشركة الخليج للصناعات الدوائية ما يفيد بوجود خلل في جودة مستحضر CEFUZIME 500 MG TAB الذي يحمل الاسم العلمي Cefuroxime Axetil ورقم التسجيل 172-186-02 للتشغيلات رقم (0047، 0048، 0049، 0051، 0060، 0061، 0062، 0067، 0072، 0074، 0075، 0076، 0077، 0078، 0079، 0081)، وكذلك مستحضر CEFUZIME 250 MG TAB الذي يحمل رقم التشغيلة 0013 وألزمت الهيئة الشركة بسحب تلك التشغيلات من جميع الجهات المستفيدة.

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