نتائج قبول قوات الامن العام 1440 : إعلان أسماء المقبولين في وظائف المديرية العامة للأمن العام

حالة من الترقب لمعرفة نتائج قبول الامن العام 1440 على جملة الوظائف العسكرية التي أعلن عنها مؤخرا لمجموعة الدورات العسكرية، سواء لرتبة جندي، حيث تحدد المؤهلات الدراسية المسموح لها التسجيل على كل رتبة عسكرية شاغرة دُعي الخريجين للتقديم عليها، وبعد انتهاء فترة تقدم وظائف قوات الأمن العام نترقب ظهور وإعلان أسماء المقبولين مبدئيا في تلك الوظائف، وما هي المستندات الواجب تقديمها من قبل المرشحين مبدئياً لحين الانتهاء من الاختبارات وإعلان أسماء المقبولين بشكل نهائي.

أثار انتشار بعض الأخبار على بعض مواقع التواصل لاإجتماعي تحمل صدور نتائج قبول الامن العام 1440، حالة من الجدل والقلق لدى الكثيرون من المتقدمين، وبدا البحث يتعالى عن حقيقة إعلان نتائج الأمن العام 1440، وسط إشارة من بعض المصادر لكون الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً سكون من خلال الرسائل النصية التي ترسل على الأرقام الهاتفية لمن قبل ترشيحه بالفعل، أو من خلال الاستعلام عن نتائج الامن العام 1440 لرتبة جندي من بوابة التوظيف أبشر برقم الهوية الوطنية.

استعلام نتائج قبول قوات الامن العام

تعد بوابة أبسر للتوظيف الإلكتروني هي الموقع الرسمي الذي تعلن من خلاله وزارة الداخلية نتائج القبول المبدئي ثم نتائج القبول النهائي في أي وظائف عسكرية شاغرة تتبع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وسيكون استعلام نتائج قبول قوات الامن العام 1440 من خلال رابط بوابة أبشر الإلكترونية حال الإفراج

موقع بوابة ابشر نتائج التوظيف

رابط تقديم الأمن العام للتذكير بمحتويات الوظائف العسكرية الشاغرة المنتظر الإعلان الرسمي عن نتائج الترشيح فيها، وسنوالي تحديث معلومات نتائج قبول قوات الامن العام 1440 المبدئي ، ووجب التنويه عن كون من وصلت له رسالة القبول المبدئي دعي لزيارة مدينة تدريب قوات الأمن العام في مكة المكرمة بالملز .

ظهرت نتائج قبول المديرية العامة للأمن العام، عبر بوابة ابشر التوظيف للاستعلام برقم الهوية عن اسما من تم قبولهم بشكل مبدئي لحين انتهاء عملية المقابلة .