شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: زيارات ولي العهد تعكس ثقل السعودية وحجم دورها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنورقرقاش، أن زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعكس ثقل السعودية وحجم دورها، لافتاً إلى أن الجهود القطرية للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل، مشدداً على أن المملكة هي دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء.

وقال قرقاش عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «المتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك أن الدوحة تُدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات، وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها».

وأضاف: «الواضح أيضاً أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل، فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول».

وتابع: «هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، فتبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي، فستفشل كما فشلت الجهود السابقة».