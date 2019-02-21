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شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يتفقد مشروع مستشفى جازان العام و «التخصصي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)
تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، مشروع مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي، ووقف على آخر الأعمال بهما.
وأكد الربيعة أن العمل جارٍ على إتمام مستشفى جازان العام، لافتاً إلى أن المقاول كان سبب التعثر في مشروع مستشفى النساء والولادة، وجرى إعادة طرح المشروع مرة أخرى لاستكماله، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المستشفى التخصصي 70 في المئة.
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