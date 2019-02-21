عقود إيجار الغاز تدمر آثارا ثقافية في ولاية أمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقامت منظمة الحماية الأمريكية دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتقديمها عقود نفط وغاز في قسم ناء جنوب شرق ولاية يوتاه التي يقال إنها مليئة بالآثار الثقافية القديمة.

وتقع تلك الآثار القديمة في منطقة بين الوادي القديم والحدود السابقة للنصب التذكاري الوطني لبيرز ايرز، التي تقول منظمة الحماية إنها تحتوي على العشرات من المراكز المجتمعية القديمة ومنازل تشاكوان الكبرى التي تعتبر أكبر موقع أثري موثق في بيرز ايرز، بحسب موقع ديزيرت نيوز.

وقال دون سايمون، عالم الآثار السابق لمكتب إدارة الأراضي، إن المنطقة غنية بالمواقع المقدسة للسكان الأصليين. وأضاف: من بين عدد من قطع الأراضي تلك تم مسح 10% منها، وبالتالي فإن المواقع التي يعرفها مكتب إدارة الأراضي والمسجل منها ليست سوى قمة جبل الجليد، وقبل أي إجراء نشاط صناعي في المنطقة فإن مكتب إدارة الأراضي يجري مراجعة بيئية تتضمن تحليلا للتأثيرات المحتملة واستبيانا للمواقع الأثرية الثقافية.