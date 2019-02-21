أليجري: أتلتيكو مدريد يجعلك تلعب بشكل سيئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليجري إن أتلتيكو مدريد «يجعلك تلعب بشكل سيئ، ويجعل المباراة تسير ببطء».

وخسر يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد أمس الأول 0-2 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «تحتاج أمام أتلتيكو إلى الصبر، والدقة في التمرير والخبث، عندما تواجه أتلتيكو، لا تكون هناك فرص كبيرة، يجعلونك تلعب بشكل سيئ، وتصبح المباراة بطيئة، إن الأمور بهذه البساطة».

وأوضح «لم يلعب الفريق بشكل جيد، كانت المباراة صعبة، لأنهم يعطونك فرصا قليلة للغاية، في الشوط الثاني، لم نتكيف مع طريقة اللعب، ولكننا حاولنا».

وأكد أليجري أنه من الأفضل أن ينسى الفريق هذا التعثر في أقرب وقت ممكن، وقال «يتعين علينا أن ننسى هذه الخسارة، وأن نتدرب، وأن نلعب في الدوري ثم نستعد لمباراة الإياب، لقلب النتيجة، يجب أن نقدم مباراة عظيمة».

ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب في 12 مارس المقبل.

وألغيت ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد بعدما أظهرت تقنية حكم الفيديو المساعد أن العرقلة كانت خارج منطقة الجزاء، ثم تم إلغاء هدف لألفارو موراتا بعدما دفع مدافع يوفنتوس، جيورجيو كيليني.

وجاء هدفا أتلتيكو في غضون 4 دقائق من ركلتين ثابتتين فشل مدافعو يوفنتوس في التعامل معهما، وتم تسجيل الهدفين من متابعة الكرة من مسافة قريبة من المرمى.

وقال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني «كان يتعين أن نستفيد إلى أقصى حد من كل موقف نحصل عليه، إنها نتيجة رائعة للغاية، كنا نعلم أننا نواجه فريقا كبيرا وبطلا في تورينو».

وتسببت طريقة احتفال سيميوني بالهدف في جدل كبير، حيث قام بإيماءة فعلها من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو.

وقال «قمت بهذه الإيماءة في مباراة لاتسيو مع بولونيا عندما كنت لاعبا، وفعلتها مرة أخرى لأظهر لجماهيرنا أننا لدينا شجاعة، لم أكن أستهدف الفريق المنافس، كنت أتوجه إلى جماهيرنا».

وأضاف»أعترف أنها إيماءة ليست لطيفة، ولكنني شعرت أنني بحاجة لفعلها، يمكنني فقط الاعتذار إذا شعر أي شخص بالإهانة، ولكنني فعلتها من قلبي».