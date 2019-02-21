سجن وزير كوري سابق تدخل في السياسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أنه تم الحكم على وزير الدفاع السابق كيم كوان- جين أمس، بالسجن لمدة عامين ونصف بسبب تورطه في مناورة ضخمة عبر الانترنت قام بها الجيش للتأثير على الرأي العام.

وأوضحت يونهاب أن المحكمة أصدرت حكمها على كيم الذي ترأس وزارة الدفاع منذ أواخر 2010 حتى يونيو 2014 ولم تقم المحكمة باعتقاله لأنه سمح له بالاستئناف.