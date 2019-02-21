العراق: لم نتسلم 150 داعشيا من سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفت قيادة عمليات الجزيرة أمس الأنباء التي تحدثت عن استلام العراق 150 من عناصر تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وقال اللواء الركن قاسم محمد صالح قائد عمليات الجزيرة إن هذه الأنباء غير صحيحة.
وكان القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد أكد تسلم القيادة 151 داعشيا من قبل قوات «قسد» أغلبهم من المطلوبين ضمن قانون الإرهاب العراقي.
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