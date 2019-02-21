السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بيروت
خرقت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سيادة الأجواء اللبنانية، بتحليقها بشكل استفزازي أمس فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.
وأشارت التقارير الأمنية إلى توسع تحليق هذه الطائرة على علو متوسط وبشكل دائري، ليشمل أجواء مزارع شبعا المحتلة، وقرى وبلدات منطقتي العرقوب وحاصبيا، وصولا إلى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ والمناطق المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تجسس إسرائيلية تستفز اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.