طائرة تجسس إسرائيلية تستفز اللبنانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خرقت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سيادة الأجواء اللبنانية، بتحليقها بشكل استفزازي أمس فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأشارت التقارير الأمنية إلى توسع تحليق هذه الطائرة على علو متوسط وبشكل دائري، ليشمل أجواء مزارع شبعا المحتلة، وقرى وبلدات منطقتي العرقوب وحاصبيا، وصولا إلى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ والمناطق المجاورة.