أرامكو توقع مذكرة تفاهم لبناء مصفاة ومشروع بتروكيماويات بمقاطعة لياونينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بكين

ينتظر أن توقع شركة أرامكو السعودية اليوم اتفاقيات للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في الصين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى بكين، بحسب موقع SCMP الصيني.

وأوضح الموقع أن أرامكو ستوقع مذكرة تفاهم لبناء مصفاة ومشروع للبتروكيماويات في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية بالشراكة مع مجموعة نوريكو الدفاعية الصينية.

وأشار إلى أن أرامكو ستضفي أيضا الطابع الرسمي على خطة سابقة للحصول على حصة أقلية في تشجيانغ للبتروكيماويات التي تسيطر عليها مجموعة تشجيانغ رونغشنغ القابضة الصينية الخاصة للمواد الكيماوية. وتعمل شركة تشجيانغ للبتروكيماويات على بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

وذكر الموقع أنه لم تتضح التفاصيل الجديدة التي ستحويها مذكرة التفاهم مع نورينكو والمنتظر توقيعها خلال الزيارة، إذ أعلنت الشركتان عن التحالف للمرة الأولى في مايو 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين.

وبموجب مذكرة التفاهم السابقة، اتفقت الشركتان على بناء مصفاة قادرة على معالجة 300 ألف برميل يوميا من الخام ومنشأة ستنتج مليون طن سنويا من الإيثلين، المكون الأساسي في البتروكيماويات، بتكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

وكان مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية قال في يونيو الماضي «إنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الهندسي النهائي لمشروع نورينكو بحلول منتصف 2019، وبعد ذلك ستتخذ الشركة قرار الاستثمار النهائي».

ويمنح اتفاق تشيجيانغ أرامكو السعودية السيطرة على حصة 9% في المشروع والتي تحوزها حكومة إقليم تشيجيانغ.

ويأتي الاتفاق بعد مذكرة تفاهم سابقة وقعتها أرامكو في أكتوبر، للاستثمار في مشروع تشيجيانغ المخطط أن يكون مصفاة تعالج 400 ألف برميل يوميا من الخام ومنشآت بتروكيماوية مرتبطة بها في مدينة تشوشان جنوبي شنغهاي.