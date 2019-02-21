، "مدني الباحة" ينقذ محتجزًا وسط تضاريس صعبة بجبال الرميضة ،

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تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة من تحرير محتجز في عقده الرابع بجبال الرميضة في ظروف تضاريسية صعبة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ من أحد المواطنين مساء اليوم يفيد عن احتجاز صديقه في منحدر وعر بجبل الرميضة" .
وأضاف العقيد الغامدي أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح وجود مواطن يبلغ من العمر 38 سنة محتجز بمنحدر وعر يبعد عن أقرب نقطة تمركز للآليات 1 كيلو متر تقريباً، فتم الوصول إلى الشخص المحتجز في ظروف صعبة جداً، لصعوبة التضاريس المحيطة بالجبل، حيث تم إخراجه إلى أقرب منطقة آمنة، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه يعاني من إصابة متوسطة فيما تم تسليمه للجهات ذات العلاقة
وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في تسلق مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامة الأرواح، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
"مدني الباحة" ينقذ محتجزًا وسط تضاريس صعبة بجبال الرميضةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-02-21
تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة من تحرير محتجز في عقده الرابع بجبال الرميضة في ظروف تضاريسية صعبة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ من أحد المواطنين مساء اليوم يفيد عن احتجاز صديقه في منحدر وعر بجبل الرميضة" .
وأضاف العقيد الغامدي أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح وجود مواطن يبلغ من العمر 38 سنة محتجز بمنحدر وعر يبعد عن أقرب نقطة تمركز للآليات 1 كيلو متر تقريباً، فتم الوصول إلى الشخص المحتجز في ظروف صعبة جداً، لصعوبة التضاريس المحيطة بالجبل، حيث تم إخراجه إلى أقرب منطقة آمنة، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه يعاني من إصابة متوسطة فيما تم تسليمه للجهات ذات العلاقة
وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في تسلق مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامة الأرواح، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
08:07 PM
يعاني من إصابة متوسطة وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة
تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة من تحرير محتجز في عقده الرابع بجبال الرميضة في ظروف تضاريسية صعبة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ من أحد المواطنين مساء اليوم يفيد عن احتجاز صديقه في منحدر وعر بجبل الرميضة" .
وأضاف العقيد الغامدي أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح وجود مواطن يبلغ من العمر 38 سنة محتجز بمنحدر وعر يبعد عن أقرب نقطة تمركز للآليات 1 كيلو متر تقريباً، فتم الوصول إلى الشخص المحتجز في ظروف صعبة جداً، لصعوبة التضاريس المحيطة بالجبل، حيث تم إخراجه إلى أقرب منطقة آمنة، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه يعاني من إصابة متوسطة فيما تم تسليمه للجهات ذات العلاقة
وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في تسلق مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامة الأرواح، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
، "مدني الباحة" ينقذ محتجزًا وسط تضاريس صعبة بجبال الرميضة ،
المصدر : الخليج 365
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