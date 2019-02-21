، "المياه" توضح حقيقة كفّ يد أحد منسوبيها بسبب مرضه ،

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نفت شركة المياه الوطنية، صحة ما تُدُوِّل بشأن كفّ يد أحد منسوبيها، نتيجة تعرضه لأزمة صحية.
وقالت شركة المياه الوطنية: "نلفت عناية السادة الكرام إلى ما تم التطرق إليه في البرنامج التلفزيوني "تم" على شاشة القناة السعودية الأولى، بشأن قيام الشركة بكف يد أحد منسوبيها نتيجة تعرضه لازمة صحية، والذي نسأل الله له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، فإنه عارٍ من الصحة".
وأضافت الشركة: "نثمّن ونعتزّ بكل من عمل مع الشركة في خدمة الوطن والمستفيدين، إلا أن ما تمت الإشارة إليه في برنامج "تم" غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأمر الذي ذكره الموظف".
وتابعت: "حرصًا من الشركة على الشفافية وتوضيح ما تم بخصوص الموظف، تؤكد أنه لم يتم كف يد الموظف كما ذكر في البرنامج، وأن ما جرى حتى تاريخه يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة".
"المياه" توضح حقيقة كفّ يد أحد منسوبيها بسبب مرضهعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-21
نفت شركة المياه الوطنية، صحة ما تُدُوِّل بشأن كفّ يد أحد منسوبيها، نتيجة تعرضه لأزمة صحية.
وقالت شركة المياه الوطنية: "نلفت عناية السادة الكرام إلى ما تم التطرق إليه في البرنامج التلفزيوني "تم" على شاشة القناة السعودية الأولى، بشأن قيام الشركة بكف يد أحد منسوبيها نتيجة تعرضه لازمة صحية، والذي نسأل الله له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، فإنه عارٍ من الصحة".
وأضافت الشركة: "نثمّن ونعتزّ بكل من عمل مع الشركة في خدمة الوطن والمستفيدين، إلا أن ما تمت الإشارة إليه في برنامج "تم" غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأمر الذي ذكره الموظف".
وتابعت: "حرصًا من الشركة على الشفافية وتوضيح ما تم بخصوص الموظف، تؤكد أنه لم يتم كف يد الموظف كما ذكر في البرنامج، وأن ما جرى حتى تاريخه يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة".
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
07:55 PM
ردًّا على ما تطرق إليه في برنامج "تم"
نفت شركة المياه الوطنية، صحة ما تُدُوِّل بشأن كفّ يد أحد منسوبيها، نتيجة تعرضه لأزمة صحية.
وقالت شركة المياه الوطنية: "نلفت عناية السادة الكرام إلى ما تم التطرق إليه في البرنامج التلفزيوني "تم" على شاشة القناة السعودية الأولى، بشأن قيام الشركة بكف يد أحد منسوبيها نتيجة تعرضه لازمة صحية، والذي نسأل الله له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، فإنه عارٍ من الصحة".
وأضافت الشركة: "نثمّن ونعتزّ بكل من عمل مع الشركة في خدمة الوطن والمستفيدين، إلا أن ما تمت الإشارة إليه في برنامج "تم" غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأمر الذي ذكره الموظف".
وتابعت: "حرصًا من الشركة على الشفافية وتوضيح ما تم بخصوص الموظف، تؤكد أنه لم يتم كف يد الموظف كما ذكر في البرنامج، وأن ما جرى حتى تاريخه يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة".
، "المياه" توضح حقيقة كفّ يد أحد منسوبيها بسبب مرضه ،
المصدر : الخليج 365
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