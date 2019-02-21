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كرمت اللجنة المنظمة في بطولة الأندية العربية الـ 37، عضو لجنة الحكام العرب، ولجنة الحكام في البطولة العربية، ومجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، عبدالله العدوان، ورئيس بعثة فريق الاتحاد، حسن باسودان، ورئيس بعثة فريق الهلال، منصور الشريف.
جاء ذلك، أثناء احتفال نادي الترجي التونسي بالوفود المشاركة في البطولة، والتي تقام منافساتها في العاصمة تونس.
وشارك في البطولة الحكمان السعوديان خالد الحديثي، ويعقوب السبت، في العديد من المباريات، وقدما مستويات رائعة أشاد من خلالها المتابعون.
وفي مباراة تحديد المركزين من 13 إلى 15 تغلب الهلال على الاتحاد بنتيجة 3/1، وجاءت نتائج الأشواط: "25/27 - 25/20 - 25/20 - 25/16".
بطولة الأندية العربية الـ 37 تكرم "العدوان" و"باسودان" و"الشريف"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
كرمت اللجنة المنظمة في بطولة الأندية العربية الـ 37، عضو لجنة الحكام العرب، ولجنة الحكام في البطولة العربية، ومجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، عبدالله العدوان، ورئيس بعثة فريق الاتحاد، حسن باسودان، ورئيس بعثة فريق الهلال، منصور الشريف.
جاء ذلك، أثناء احتفال نادي الترجي التونسي بالوفود المشاركة في البطولة، والتي تقام منافساتها في العاصمة تونس.
وشارك في البطولة الحكمان السعوديان خالد الحديثي، ويعقوب السبت، في العديد من المباريات، وقدما مستويات رائعة أشاد من خلالها المتابعون.
وفي مباراة تحديد المركزين من 13 إلى 15 تغلب الهلال على الاتحاد بنتيجة 3/1، وجاءت نتائج الأشواط: "25/27 - 25/20 - 25/20 - 25/16".
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
07:49 PM
أثناء احتفال نادي الترجي التونسي بالوفود المشاركة
كرمت اللجنة المنظمة في بطولة الأندية العربية الـ 37، عضو لجنة الحكام العرب، ولجنة الحكام في البطولة العربية، ومجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، عبدالله العدوان، ورئيس بعثة فريق الاتحاد، حسن باسودان، ورئيس بعثة فريق الهلال، منصور الشريف.
جاء ذلك، أثناء احتفال نادي الترجي التونسي بالوفود المشاركة في البطولة، والتي تقام منافساتها في العاصمة تونس.
وشارك في البطولة الحكمان السعوديان خالد الحديثي، ويعقوب السبت، في العديد من المباريات، وقدما مستويات رائعة أشاد من خلالها المتابعون.
وفي مباراة تحديد المركزين من 13 إلى 15 تغلب الهلال على الاتحاد بنتيجة 3/1، وجاءت نتائج الأشواط: "25/27 - 25/20 - 25/20 - 25/16".
، بطولة الأندية العربية الـ 37 تكرم "العدوان" و"باسودان" و"الشريف" ،
المصدر : الخليج 365
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