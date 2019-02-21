، "النقل" تنظم لقاء تعريفيًّا لشرح عقد إدارة المشاريع ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحاكي الأساليب المتعارف عليها دوليًّا في هذا المجال

نظمت وزارة النقل ممثلة في إدارة المشاريع بالتعاون مع مشروعات "البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة"، اليوم؛ لقاء تعريفيًّا بمقر الوزارة؛ لشرح عقد إدارة المشاريع الذي يحاكي الأساليب المتعارف عليها دوليًّا في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور مستشار وزير النقل المهندس هذلول الهذلول، وعدد من ممثلي شركات إدارة المشاريع ذات الخبرات العالمية.

ويأتي اللقاء من منطلق توجه المملكة للرقي بأداء وتنفيذ المشاريع العملاقة التي تقوم الوزارات بأدائها ولخلق بيئة جاذبة لتنفيذ المشاريع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة مشاريع الطرق ورفع مستوى السلامة فيها؛ خدمة لمرتاديها.

ويهدف العقد إلى النهوض بإدارة المشاريع في وزارة النقل لتحاكي أفضل الممارسات العالمية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ونقل المعرفة والخبرات العالمية؛ مما سينعكس إيجاباً على أداء إنجاز المشاريع.

وتسعى وزارة النقل إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل البنى التحتية المقررة الخاصة بالنقل في المملكة، إضافة إلى العمل على تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة، وتخفيض نسبة الحوادث عليها.