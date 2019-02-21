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برر رئيس مجلس إدارة "رأفة" للأيتام بمحافظة بيشة، راشد الهويشل، بعدم وجود منشدين متطوعين في المحافظة، بتكفل الحفل رعاة.
جاء ذلك بعد موجة غضب اجتاحت "بيشة"، بوجود منشدين من خارج عسير، وحضورهم لدعوة موجهة من الجمعية لحضور حفل أبناء الجمعية، الثلاثاء الماضي.
وطالب البعض الآخر من إدارة التنمية الاجتماعية في محافظة بيشة، بمراقبة الجمعيات الخيرية والتنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، فيما يخصّ الاحتفالات وغيرها وتنظيم آلية الاحتفالات، واستقطاب المتطوعين من أبناء المحافظة، ودعم الجمعيات بالمبالغ المقدمة للمنشدين وغيرهم لصندوق الجمعية، مهما كانت من رعاة أو غيرهم.
بعد موجة غضب.. "رأفة بيشة": الحفل تكفل به رعاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
برر رئيس مجلس إدارة "رأفة" للأيتام بمحافظة بيشة، راشد الهويشل، بعدم وجود منشدين متطوعين في المحافظة، بتكفل الحفل رعاة.
جاء ذلك بعد موجة غضب اجتاحت "بيشة"، بوجود منشدين من خارج عسير، وحضورهم لدعوة موجهة من الجمعية لحضور حفل أبناء الجمعية، الثلاثاء الماضي.
وطالب البعض الآخر من إدارة التنمية الاجتماعية في محافظة بيشة، بمراقبة الجمعيات الخيرية والتنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، فيما يخصّ الاحتفالات وغيرها وتنظيم آلية الاحتفالات، واستقطاب المتطوعين من أبناء المحافظة، ودعم الجمعيات بالمبالغ المقدمة للمنشدين وغيرهم لصندوق الجمعية، مهما كانت من رعاة أو غيرهم.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
07:12 PM
بسبب وجود منشدين من خارج عسير
برر رئيس مجلس إدارة "رأفة" للأيتام بمحافظة بيشة، راشد الهويشل، بعدم وجود منشدين متطوعين في المحافظة، بتكفل الحفل رعاة.
جاء ذلك بعد موجة غضب اجتاحت "بيشة"، بوجود منشدين من خارج عسير، وحضورهم لدعوة موجهة من الجمعية لحضور حفل أبناء الجمعية، الثلاثاء الماضي.
وطالب البعض الآخر من إدارة التنمية الاجتماعية في محافظة بيشة، بمراقبة الجمعيات الخيرية والتنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، فيما يخصّ الاحتفالات وغيرها وتنظيم آلية الاحتفالات، واستقطاب المتطوعين من أبناء المحافظة، ودعم الجمعيات بالمبالغ المقدمة للمنشدين وغيرهم لصندوق الجمعية، مهما كانت من رعاة أو غيرهم.
، بعد موجة غضب.. "رأفة بيشة": الحفل تكفل به رعاة ،
المصدر : الخليج 365
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