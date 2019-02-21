، بعد موجة غضب.. "رأفة بيشة": الحفل تكفل به رعاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب وجود منشدين من خارج عسير

برر رئيس مجلس إدارة "رأفة" للأيتام بمحافظة بيشة، راشد الهويشل، بعدم وجود منشدين متطوعين في المحافظة، بتكفل الحفل رعاة.

جاء ذلك بعد موجة غضب اجتاحت "بيشة"، بوجود منشدين من خارج عسير، وحضورهم لدعوة موجهة من الجمعية لحضور حفل أبناء الجمعية، الثلاثاء الماضي.

وطالب البعض الآخر من إدارة التنمية الاجتماعية في محافظة بيشة، بمراقبة الجمعيات الخيرية والتنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، فيما يخصّ الاحتفالات وغيرها وتنظيم آلية الاحتفالات، واستقطاب المتطوعين من أبناء المحافظة، ودعم الجمعيات بالمبالغ المقدمة للمنشدين وغيرهم لصندوق الجمعية، مهما كانت من رعاة أو غيرهم.