، مواطنة تناشد المسؤولين بعد تهديدها بإزالة مبنى تشيده منذ 8 سنوات ،

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ناشدت المواطنة نجود عسيري، المسؤولين، إنقاذها مما وصفته بـ"ظلم" أمانة منطقة عسير، وتهديدها بإزالة المبنى تشيده منذ ثماني سنوات، برخصة بناء رسمية من عملها.
واتهمت المواطنة - في مقطع فيديو متداول - أكثر من موظف بإعطائها رقمه، وحال عدم استجابتها تُحال للموظف الآخر.
وقالت: إنها لم تجد حلًّا في إيقاف خدماتها البلدية، والتهديد بإزالة المبنى الذي أقامته وغرامة تزيد على 200 ألف ريال، رغم انتظارها على باب الأمين للساعات الطوال، وعند السماح لها بالدخول لم تجد حلًّا، وعدم تمكينها من الاستمرار في "الكشك" مصدر رزقها، بسبب إيقاف خدماتها البلدية.
وقالت أمانة عسير، في بيانٍ لها: "إلحاقًا لما الخليج 365 من تصريح وما جرى تداوله مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر شكوى إحدى المواطنات وتظلّمها بعد تطبيق أمانة عسير، مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به، وأيضًا الاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد، وطلب الأمانة إزالة الدور المخالف مع دفع الغرامة المحددة وفق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بحقهما؛ تود أمانة منطقة عسير أن توضح أنه فور اطلاع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، على تظلُّم المواطنة تجاه المخالفة التي طبقت بحقها، ووجه بتشكيل لجنة متخصصة، وبشكل عاجل للتأكد من تظلم المواطنة والتحقق من الموضوع".
"وعليه تؤكد الأمانة حرصها على حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات، وتسـهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع".
مواطنة تناشد المسؤولين بعد تهديدها بإزالة مبنى تشيده منذ 8 سنواتعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-02-21
ناشدت المواطنة نجود عسيري، المسؤولين، إنقاذها مما وصفته بـ"ظلم" أمانة منطقة عسير، وتهديدها بإزالة المبنى تشيده منذ ثماني سنوات، برخصة بناء رسمية من عملها.
واتهمت المواطنة - في مقطع فيديو متداول - أكثر من موظف بإعطائها رقمه، وحال عدم استجابتها تُحال للموظف الآخر.
وقالت: إنها لم تجد حلًّا في إيقاف خدماتها البلدية، والتهديد بإزالة المبنى الذي أقامته وغرامة تزيد على 200 ألف ريال، رغم انتظارها على باب الأمين للساعات الطوال، وعند السماح لها بالدخول لم تجد حلًّا، وعدم تمكينها من الاستمرار في "الكشك" مصدر رزقها، بسبب إيقاف خدماتها البلدية.
وقالت أمانة عسير، في بيانٍ لها: "إلحاقًا لما الخليج 365 من تصريح وما جرى تداوله مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر شكوى إحدى المواطنات وتظلّمها بعد تطبيق أمانة عسير، مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به، وأيضًا الاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد، وطلب الأمانة إزالة الدور المخالف مع دفع الغرامة المحددة وفق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بحقهما؛ تود أمانة منطقة عسير أن توضح أنه فور اطلاع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، على تظلُّم المواطنة تجاه المخالفة التي طبقت بحقها، ووجه بتشكيل لجنة متخصصة، وبشكل عاجل للتأكد من تظلم المواطنة والتحقق من الموضوع".
"وعليه تؤكد الأمانة حرصها على حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات، وتسـهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع".
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
07:10 PM
وأمانة عسير توجه بتشكيل لجنة متخصصة
ناشدت المواطنة نجود عسيري، المسؤولين، إنقاذها مما وصفته بـ"ظلم" أمانة منطقة عسير، وتهديدها بإزالة المبنى تشيده منذ ثماني سنوات، برخصة بناء رسمية من عملها.
واتهمت المواطنة - في مقطع فيديو متداول - أكثر من موظف بإعطائها رقمه، وحال عدم استجابتها تُحال للموظف الآخر.
وقالت: إنها لم تجد حلًّا في إيقاف خدماتها البلدية، والتهديد بإزالة المبنى الذي أقامته وغرامة تزيد على 200 ألف ريال، رغم انتظارها على باب الأمين للساعات الطوال، وعند السماح لها بالدخول لم تجد حلًّا، وعدم تمكينها من الاستمرار في "الكشك" مصدر رزقها، بسبب إيقاف خدماتها البلدية.
وقالت أمانة عسير، في بيانٍ لها: "إلحاقًا لما الخليج 365 من تصريح وما جرى تداوله مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر شكوى إحدى المواطنات وتظلّمها بعد تطبيق أمانة عسير، مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به، وأيضًا الاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد، وطلب الأمانة إزالة الدور المخالف مع دفع الغرامة المحددة وفق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بحقهما؛ تود أمانة منطقة عسير أن توضح أنه فور اطلاع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، على تظلُّم المواطنة تجاه المخالفة التي طبقت بحقها، ووجه بتشكيل لجنة متخصصة، وبشكل عاجل للتأكد من تظلم المواطنة والتحقق من الموضوع".
"وعليه تؤكد الأمانة حرصها على حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات، وتسـهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع".
، مواطنة تناشد المسؤولين بعد تهديدها بإزالة مبنى تشيده منذ 8 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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