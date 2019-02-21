، "الحمراني" يدشن مركزًا صحيًا بـ"رزان" بقطاع الأرطاوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين

دشن مدير مستشفي الأرطاوية العام، الأخصائي، بجاد بن محمد الحمراني، مركز الرعاية الصحية الأولية ببرزان، التابع للقطاع الصحي بالأرطاوية.

جاء ذلك، بحضور نائبه للصحة العامة، رائد ناصر المطيري، ومعرف قرية برزان، عيد بن محمد المطيري، وبعض الأهالي والمواطنين، وذلك بعد تجهيزه تجهيزًا كاملاً، ورفده بالكوادر الطبية والتمريضية ليؤدي عمله بنجاح.

ويأتي افتتاح المركز ضمن منظومة الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين.

بعد ذلك تجول "الحمراني" على أقسام المركز، مستمعًا إلى شرح مفصل عن مخرجات كل قسم ودوره في تقديم الخدمات الصحية للمراجعين من خلال تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية ذات مستوى عالي الجودة، ضمن استراتجية صحية شاملة تضمن تحقيق سلامة الفرد والمجتمع.