ذكرت صحيفة (ذا إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن عددًا من السجناء الباكستانيين الذين أفرجت عنهم السعودية قد وصلوا إلى البلاد اليوم الخميس .
وجاءت هذه الخطوة بعدما أمر ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح أكثر من 2000 سجين باكستانى من السجون السعودية، استجابة لطلب من رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان خلال زيارة بن سلمان لإسلام آباد.
ولفتت الصحيفة إلى أن مطار علامه إقبال الدولى فى باكستان قد استقبل اليوم خمسة سجناء باكستانيين قادمين من جدة.
وقال أحد السجناء المفرج عنهم إن هناك عدداً آخر كبيراً سيصل اليوم وغداً كذلك إلى باكستان، حيث إن بعضهم لا يملكون وثائق سفر أو جوازات سفرهم منتهية، ويتم حالياً إنهاء الإجراءات الرسمية لإعادتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الباكستانيون المفرج عنهم بأمر ولي العهد يصلون بلادهم.. وهذا سبب تأخر بعضهم في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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