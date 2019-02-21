السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة



تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مقر الإدارة أمس, مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني.

ونوه العُمري خلال اللقاء بدور الهيئة النوعي في معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء في مجال الخدمات, مثمناً الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها.

فيما أبدى الجمعاني, تقديره لجهود الإدارة العامة للتعليم وما تجده الهيئة من الدعم والمؤازرة لتسهيل أعمالها في إدارات وأقسام الإدارة والميدان التعليمي ومتابعة الخدمات المقدمة في إطار تكاملي من التعاون بين الأجهزة الحكومية بما يحقق المصلحة العامة.

// انتهى //

18:58ت م

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تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مقر الإدارة أمس, مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني.ونوه العُمري خلال اللقاء بدور الهيئة النوعي في معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء في مجال الخدمات, مثمناً الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها.فيما أبدى الجمعاني, تقديره لجهود الإدارة العامة للتعليم وما تجده الهيئة من الدعم والمؤازرة لتسهيل أعمالها في إدارات وأقسام الإدارة والميدان التعليمي ومتابعة الخدمات المقدمة في إطار تكاملي من التعاون بين الأجهزة الحكومية بما يحقق المصلحة العامة.// انتهى //18:58ت م0253

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