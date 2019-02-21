شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفيه" توقّع مذكرتَيْ تفاهم مع شركات هندية لتقديم فعاليات ترفيهية في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365- وقّعت الهيئة العامة للترفيه وفي إطار جهودها لإثراء قطاع الترفيه في المملكة وتعزيز هويته العالمية، اليوم؛ مذكرتَي تفاهم مع عدد من الشركات الهندية في مجال الترفيه، على هامش أعمال "الملتقى السعودي الهندي" الذي انطلق في العاصمة الهندية نيودلهي أمس، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – للهند ضمن جولته الآسيوية.

وتأتي مذكرتا التفاهم التي مثّل الهيئة في توقيعهما المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات إبراهيم المقبل، في إطار سعيها لاستقطاب أفضل العروض الترفيهية ضمن خططها التطويرية للقطاع؛ حيث شملت التوقيع مع وكالة توتيم سبوت لتطوير محتوى نشاط ترفيهي بوليوود في عام 2019، كذلك مع وكالة BTOS لتقديم حفلات لأشهر نجوم بوليوود وتقديم حفلات موسيقية عالمية في المملكة.

وكان الملتقى قد انطلق صباح اليوم، بتنظيمٍ من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، وحضره نحو 400 مشارك عن الجانبين السعودي والهندي، بينهم عدد من الرسميين وكبار رجال الأعمال في البلدين.

كما تضمّن الملتقى معرضًا مصاحبًا بعنوان "استثمر في السعودية"؛ حيث قدمت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، تعريفًا لأهم وأبرز المهام والخدمات والأنشطة التي تقوم بها، والتي تدعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودي.