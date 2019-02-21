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شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يزور سور الصين العظيم

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زار ولي العهد الأمير ، اليوم (الخميس)، سور الصين العظيم، واطّلع على معالمه التاريخية والحضارية.
ورافق ولي العهد خلال الزيارة السفير الصيني لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

ويجري الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن جولة آسيوية بدأها بباكستان ثم الهند، وأعلن خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشاريع والاستثمارات الكبرى.

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