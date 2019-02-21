تكريم عدد من منسوبي البحث الجنائي بمكة المكرمة لدورهم في كشف جرائم

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، اليوم الخميس، عددًا من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة (البحث الجنائي)، ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخرًا، وذلك بناء على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

ونقل اللواء عيد بن سعد العتيبي، للمكرمين، تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة، ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة, مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.