اجتماعي / المحكمة الجزائية بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها ومراجعيها



الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

نظمت المحكمة الجزائية بالرياض، بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها ومراجعيها, وذلك بتوفير وحدة متنقلة تتضمن طاقم طبي متخصص في ساحة المحكمة مقابل البوابة الرئيسية.

وشهدت الحملة تفاعلاً من منسوبي ومراجعي المحكمة, إذ وصل عدد المتبرعين أكثر من 60 متبرعًا، ومن بينهم أمين المحكمة الشيخ يحيى بن حسن محنش، ومدير شعبة أمن المحاكم العقيد أديب بن محمد الحميضي.

وتسعى المحكمة الجزائية بالرياض, لتكرار هذه الحملة مع تخصيص يوم كامل للنساء من موظفات المحكمة والمراجعات.

// انتهى //

18:14ت م

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الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت المحكمة الجزائية بالرياض، بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها ومراجعيها, وذلك بتوفير وحدة متنقلة تتضمن طاقم طبي متخصص في ساحة المحكمة مقابل البوابة الرئيسية.وشهدت الحملة تفاعلاً من منسوبي ومراجعي المحكمة, إذ وصل عدد المتبرعين أكثر من 60 متبرعًا، ومن بينهم أمين المحكمة الشيخ يحيى بن حسن محنش، ومدير شعبة أمن المحاكم العقيد أديب بن محمد الحميضي.وتسعى المحكمة الجزائية بالرياض, لتكرار هذه الحملة مع تخصيص يوم كامل للنساء من موظفات المحكمة والمراجعات.// انتهى //18:14ت م0231

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