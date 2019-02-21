السعودية اليوم / سفير المملكة لدى سويسرا يزور مركز الملك سلمان للإغاثة ويلتقي المشرف العام



الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سويسرا, بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة.

وقدّم الدكتور الربيعة لسموه نبذة عن المركز ومراحل تأسيسه ومشاريعه التي بلغت 693 مشروعاً إنسانياً متنوعاً نفذها في 42 دولة شملت عدة مجالات منها الصحة والأمن الغذائي والتعافي المبكر والحماية والرعاية ودعم العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم والتغذية.

كما جرى التطرق لدور المملكة الريادي لرفع معاناة الشعب اليمني في كل المناطق والمحافظات.

وعبر سموه عن سعادته بما شاهده من منجزات تخدم المحتاجين في عدد من الدول حول العالم.

// انتهى //

17:29ت م

0220



الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سويسرا, بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة.وقدّم الدكتور الربيعة لسموه نبذة عن المركز ومراحل تأسيسه ومشاريعه التي بلغت 693 مشروعاً إنسانياً متنوعاً نفذها في 42 دولة شملت عدة مجالات منها الصحة والأمن الغذائي والتعافي المبكر والحماية والرعاية ودعم العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم والتغذية.كما جرى التطرق لدور المملكة الريادي لرفع معاناة الشعب اليمني في كل المناطق والمحافظات.وعبر سموه عن سعادته بما شاهده من منجزات تخدم المحتاجين في عدد من الدول حول العالم.// انتهى //17:29ت م0220

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