السعودية اليوم / "جامعة جدة والمرور يوقعان اتفاقية لإنشاء وتشغيل مدرسة لقيادة المركبات بالجامعة



جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

وقعت جامعة جدة ، والإدارة العامة للمرور ، اليوم اتفاقية شراكة لإنشاء وتشغيل مدرسة لقيادة المركبات بالجامعة ، على أحدث المواصفات والمعايير الدولية .

ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية, وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور عبيد آل مظف ، وعن إدارة المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور ، اللواء محمد البسامي.

وأفاد الدكتور آل مظف ، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن رسالة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع ، والمبادرة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات ومبادرات تحاكي الواقع وتساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة""2030, ومنها قطاعات التقنية ، وقطاع المرور ، وتوفير الحلول المناسبة والمتكاملة لقطاع المرور في تعليم قيادة المركبات .

من جانبه بين مدير صندوق جامعة جدة للإستثماروالتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي ، أن مشروع الاتفاقية سيتم تنفيذه من خلال شريك دولي في نفس المجال ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشتمل إضافة لإنشاء وتشغيل المدرسة على إنشاء كرسي للأبحاث المتقدمة في مجال المرور والنقل ، كذلك تطوير مناهج تدريبية بالاستفادة من التقنيات المتطورة وأسلوب المحاكاة .

يُذكر أن جامعة جدة قامت مؤخراً بتطوير منصة الكترونية لرفع الوعي المروري وهي منصة شاملة وتقدم العديد من الخدمات المضافة التي تساهم في تطوير واقع القيادة المرورية في المملكة بصفة عامة .

// انتهى //

17:28ت م

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جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسوقعت جامعة جدة ، والإدارة العامة للمرور ، اليوم اتفاقية شراكة لإنشاء وتشغيل مدرسة لقيادة المركبات بالجامعة ، على أحدث المواصفات والمعايير الدولية .ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية, وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور عبيد آل مظف ، وعن إدارة المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور ، اللواء محمد البسامي.وأفاد الدكتور آل مظف ، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن رسالة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع ، والمبادرة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات ومبادرات تحاكي الواقع وتساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة""2030, ومنها قطاعات التقنية ، وقطاع المرور ، وتوفير الحلول المناسبة والمتكاملة لقطاع المرور في تعليم قيادة المركبات .من جانبه بين مدير صندوق جامعة جدة للإستثماروالتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي ، أن مشروع الاتفاقية سيتم تنفيذه من خلال شريك دولي في نفس المجال ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشتمل إضافة لإنشاء وتشغيل المدرسة على إنشاء كرسي للأبحاث المتقدمة في مجال المرور والنقل ، كذلك تطوير مناهج تدريبية بالاستفادة من التقنيات المتطورة وأسلوب المحاكاة .يُذكر أن جامعة جدة قامت مؤخراً بتطوير منصة الكترونية لرفع الوعي المروري وهي منصة شاملة وتقدم العديد من الخدمات المضافة التي تساهم في تطوير واقع القيادة المرورية في المملكة بصفة عامة .// انتهى //17:28ت م0217

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