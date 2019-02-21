السعودية اليوم / جامعة القصيم تشارك بالملتقى الأول لتمكين الشباب "فرصتي" ببريدة



بريدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

تشارك جامعة القصيم في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم حالياً بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بمشاركة أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة، وذلك من خلال معرض للتعريف بالجامعة ومسيرتها وبرامجها الأكاديمية، وآخر عن المدينة الطبية.

وحظي جناح الجامعة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة خلال افتتاحه للملتقى أمس بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وعرضت الجامعة من خلال مشاركتها الفرص التدريبية التي تقدمها، وبرامج الدراسات العليا المتنوعة في الجامعة، وإحصائيات عن عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة والطلاب وبرامجها الأكاديمية.

واحتوى معرض "المدينة الطبية" على تعريف بالمدينة، التي تعد أول مدينة طبية أكاديمية متخصصة بمنطقة القصيم تقدم الرعاية الصحية المتقدمة لمواطني المنطقة والمقيمين فيها على حد سواء، وتتمتع بموقع إستراتيجي مميز يخدم جميع محافظات المنطقة، كما تعد ضمن أكبر التجمعات الطبية الناشئة، بالإضافة إلى سعي المدينة إلى استقطاب الكفاءات الطبية والصحية المتخصصة في المجالات كافة في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة من حرص واهتمام دائمين على راحة المواطنين والمقيمين وتقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية التخصصية الشاملة لهم أخذاً بمبدأ تحقيق كفاية الخدمات وجودتها لطالبي الخدمة وتلبية للحاجة المتزايدة للخدمات الطبية التخصصية بالمنطقة.

// انتهى //

17:16ت م

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بريدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستشارك جامعة القصيم في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم حالياً بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بمشاركة أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة، وذلك من خلال معرض للتعريف بالجامعة ومسيرتها وبرامجها الأكاديمية، وآخر عن المدينة الطبية.وحظي جناح الجامعة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة خلال افتتاحه للملتقى أمس بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.وعرضت الجامعة من خلال مشاركتها الفرص التدريبية التي تقدمها، وبرامج الدراسات العليا المتنوعة في الجامعة، وإحصائيات عن عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة والطلاب وبرامجها الأكاديمية.واحتوى معرض "المدينة الطبية" على تعريف بالمدينة، التي تعد أول مدينة طبية أكاديمية متخصصة بمنطقة القصيم تقدم الرعاية الصحية المتقدمة لمواطني المنطقة والمقيمين فيها على حد سواء، وتتمتع بموقع إستراتيجي مميز يخدم جميع محافظات المنطقة، كما تعد ضمن أكبر التجمعات الطبية الناشئة، بالإضافة إلى سعي المدينة إلى استقطاب الكفاءات الطبية والصحية المتخصصة في المجالات كافة في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة من حرص واهتمام دائمين على راحة المواطنين والمقيمين وتقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية التخصصية الشاملة لهم أخذاً بمبدأ تحقيق كفاية الخدمات وجودتها لطالبي الخدمة وتلبية للحاجة المتزايدة للخدمات الطبية التخصصية بالمنطقة.// انتهى //17:16ت م0205

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