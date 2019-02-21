انت الان تتابع تفاصيل خبر قصة جديدة.. شقيقتان تهربان من السعودية بسبب "العنف" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 05:21 مساءً - كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن حكاية جديدة لشقيقتان سعوديتان، تمكنتا من الهرب من عائلتهما خلال رحلة سياحية معهما في كولومبو بسريلانكا، "بسبب ممارسة والدها وأشقائهما عنفاً جسدياً عليهن".

ونقلت الشبكة، في تقرير متلفز لها على موقعها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، تفاصيل تمكن الشقيقتان وهن ريم وروان، (20 و18 عاماً) من الهرب أثناء رحلة عائلتهما في 6 سبتمبر 2018، من خلال تمكنهما من سرقة جوازات السفر الخاصة بهن.

وقالت الشقيقتان خلال التقرير وهن مخفيات وجهيهما: "كان يمارس علينا العنف من الوالد والأشقاء، ولدينا قناعة تامة بأن لا مستقبل لنا في مثل هذا المجتمع الذي يضع النساء عند ولاية الرجل، ويحد من طموحاتهن".

وأضافتا: " أخذنا جوازات سفرنا، بعد التسلل لغرفة والدي في الفندق الذي كنا مقيمين فيه في سريلانكا، وحجزنا طائرة إلى هونغ كونغ، ووصلنا بسلام، ومنها حصلنا على تأشيرة عبر الإنترنت للسفر إلى أستراليا".

وبينت الشقيقتان أنه بمجرد وصولهن إلى قاعة الترانزيت في مطار هونغ كونغ وجدنا رجلين بانتظارهنا، أحدهما يدعى نعيم خان، وهو مدير مركز الطيران السريلانكي، ونعمان شاه، ممثل عن مجموعة جاردين لخدمات الطيران.

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وأوضحت الفتاتان أنهن التقين بمحاميهما مايكل فيدلر، الذي أخبرهما بإلغاء رحلتهما إلى أستراليا، وأن هناك رحلة أخرى بانتظارهما إلى دبي، ولكنهن رفضن ذلك، وهو ما جعلهن ينتظرن في هونغ كونغ 5 أشهر بعد حصولهن على أذن من إدارة المطار لدخول المدينة.

بدوره، أكد فيدلر أن كاميرات المراقبة أثبتت وجود القنصل السعودي في هونغ كونغ عمر البنيان ونائب القنصل عبدالله حسين الشريف في المطار وهما يتحدثان للشابتين.

وبين فيدلر أنه خلال تلك المحادثة، استأذنت ريم وروان منهما بالذهاب إلى الحمام، وعندها قررتا الهرب من جديد، حينها، رأتا أحد جوازات السفر على الطاولة، فحاولت روان اقتناصه، إلا أن أحد الرجلين صفعها على يدها.

"سي إن إن"، كشفت أن والدهما وشقيقهما وصلا إلى هونغ كونغ للبحث عنهما، وتتبعت الشرطة مكانهما من خلال نظام تتبع جوازات السفر عبر الفنادق، وتم جلبهما للتحقيق، ولكنهما رفضتا طلب الوالد برؤيتهما والحديث إليهما.

وتحاول روان وريم الآن من خلال محاميهما الحصول على تأشيرة في بلد آمن، خصوصا وأن جوازات السفر السعودية أصبحت ملغاة، ولا يمكنهما البقاء طويلا في هونغ كونغ.

وسبق هروب الشقيقتان ريم وروان، مغادرة الشابة السعودية، رهف محمد القنون، في يناير الماضي، إلى تايلاند متوجهة إلى كندا وذلك بعد منحها حق اللجوء في أوتاوا، بعد هربها من أهلها وقولها إنهم كانوا يعذبونها.

ولا تزال السعودية تفرض قيوداً على المرأة في العالم، ولا تتقلّد النساء مناصب وزارية في المملكة، حيث تبقي أيضاً على نظام ولاية الأمر على النساء من أقاربهن الذكور، ما يعني وجوب موافقتهم على القرارات المهمة، وهو قانون واجه انتقادات دولية متعددة.