هكذا تُجرد السعودية عساكرها من رتبهم!

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 05:21 مساءً - عبّر مواطنون سعوديون عن استيائهم إزاء نشر مقطع فيديو يظهر تجريد أحد منتسبي المديرية العامة للسجون في السعودية، من رتبته وبدلته العسكرية، بعد أن أدين بتهريب سجين خطر.
وأثار مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون ومغردون سعوديون، جدلاً واسعاً في المملكة، استدعى فتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن التصوير.
ويظهر في الفيديو رجل بزي عسكري يقف بين عدد من الضباط، بينما يصطف في الخلف عدد كبير من منسوبي المديرية العامة للسجون، ويسمعون إلقاء بيان فيه تفاصيل محاكمة العسكري المدان، قبل أن يتم نزع رتبته وسترته العسكرية.
وانتقد المغردون عملية التصوير؛ "لأنها شأن داخلي لا يظهر للعلن في العادة"، فيما رأى فريق آخر أن تصوير ونشر محاسبة المدان أمر ضروري لكونه يثبت الصرامة في تطبيق القوانين مع المخالفين.
وتدخلت المديرية العامة للسجون على خط الجدل الدائر، وأصدرت قالت فيه إنه "لا علاقة لها بعملية تصوير وتداول المقطع، ويعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته".
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