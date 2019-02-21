شكرا لقرائتكم خبر عن "ولي العهد" على سور الصين العظيم والان مع التفاصيل

الخليج 365- زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سور الصين العظيم في محطته الآسيوية الثالثة "الصين" التي وصل إليها صباح اليوم قادمًا من الهند. وتضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية واقتصادية تخدم مصالح البلدين. Advertisements واطلع ولي العهد على معالم سور الصين العظيم التاريخية والحضارية، ورافقه في الجولة السفير الصيني لدى السعودية وبعض المسؤولين. جدير بالذكر أن سور الصين العظيم أحد عجائب العالم السبعة، ويمتد تاريخ بنائه لأكثر من 2300 عام في جمهورية الصين الشعبية، ويمتد سور الصين العظيم على مناطق واسعة منها؛ وهو من أكبر المباني المعمارية المشيدة في العالم، وأطول سور في العام، ويعود تاريخه لأكثر من 2300 عام، ويتكون من عدة أسوار مبنية بشكل متوازٍ، بُنيت على امتداد ما يقارب 2000 عام عبر مناطق شمال الصين وجنوب منغوليا، ويُعد الجزء الأكبر وأكثر أجزاء السور حفظاً من الأجزاء التي بُنيت في عهد سلالة مينغ الحاكمة، أما الأجزاء المتبقية فهي عبارة عن سور مبني، تتخلله خنادق وحفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ولي العهد" على سور الصين العظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.