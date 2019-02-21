شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين جامعة جدة و"المرور" على تعليم السيدات القيادة والان مع التفاصيل

الخليج 365- وقّعت جامعة جدة والإدارة العامة للمرور، اتفاقية شراكة لإنشاء وتشغيل مدرسة لقيادة المركبات للسيدات بجامعة جدة؛ وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من: وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة المشرف على صندوق جامعة جدة للاستثمار والتنمية المستدامة "أ.د. عبيد آل مظف"، ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.

وذكر "آل مظف" أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار أداء رسالة الجامعة والقيام بدورها في خدمة المجتمع، والمبادرة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات ومبادرات تحاكي الواقع وتساهم بفعالية في تحقيق رؤية 2030 للمملكة؛ ومنها قطاعات التقنية وقطاع المرور وتوفير الحلول المناسبة والمتكاملة لقطاع المرور في تعليم قيادة المركبات.

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من جانبه قال مدير صندوق جامعة جدة للاستثمار والتنمية المستدامة "د.ماجد المرعشي": مشروع الاتفاقية سينفذ من خلال شريك دولي في نفس المجال، وتشتمل الاتفاقية، إضافة لإنشاء وتشغيل المدرسة، على إنشاء كرسي للأبحاث المتقدمة في مجال المرور والنقل، وكذلك تطوير مناهج تدريبية بالاستفادة من التقنيات المتطورة وأسلوب المحاكاة.

جدير بالذكر أن جامعة جدة قامت موخراً بتطوير منصة إلكترونية لرفع الوعي المروري؛ وهي منصة شاملة وتقدم العديد من الخدمات المضافة التي تساهم في تطوير واقع القيادة المرورية في المملكة بصفة عامة.