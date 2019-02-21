ولى العهد يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية

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زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ، اليوم الخميس، سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسئولين. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الخميس إلى الصين في زيارة رسمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". والصين هي المحطة الثالثة في جولة بن سلمان الآسيوية التي شملت أيضا الهند وباكستان وبدأها في 18 فبراير من إسلام آباد.

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