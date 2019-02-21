شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يفتتح مهرجان التمور ويوجِّه بإنشاء 10 مصانع والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن مهرجانات المنطقة تشهد تطورًا ملحوظًا في كل عام ، لافتًا إلى أن نجاح مهرجان التمور السادس يؤكد تميز مهرجانات المنطقة وحضورها محليًا وعربيًا.

جاء ذلك خلال افتتاح الأمير مساء أمس، مهرجان تمور الجوف السادس تحت شعار «ربيع الجوف بحلوتها»، وذلك بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، بحضور الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وأعلن أمير الجوف عن صدور توجيهاته لأمانة المنطقة بتخصيص عشرة مواقع لإقامة مصانع للتمور ومشتقاتها، موزعه بواقع خمسة في مدينة سكاكا وخمسة في محافظة دومة الجندل، لما للنخلة من مكانة كبيرة في الإسلام، ومكانةً مرموقة بين المحاصيل الزراعيَّة في المنطقة، قائلًا: «تستحق هذا الاحتفاء، ونسعى من خلال هذه المهرجانات للتسويق لمنتجات المزارعين التي تميزت بها المنطقة».

ونوه أمير الجوف بالنجاح الذي تحقق في مهرجان التمور السادس بتكاتف الجميع من المواطنين والجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه جامعة الجوف في إعداد الدراسات والبحوث عن النخلة وما يصاحب مراحل نموها وإنتاجها من مشكلات ومعوقات.

وعبَّر أمير الجوف عن شكره لأمانة المنطقة وبلدية محافظة دومة الجندل واللجان العاملة في المهرجان، على ما قدموه من جهود، متطلعًا لمزيد من النجاحات في المهرجانات والمناسبات القادمة.

وكان أمير الجوف قد وصل إلى مدينة التمور، وتم عزف السلام الملكي، ثم تجول الأمير داخل معارض التمور والجهات المشاركة والمعارض الخاصة بالأسر المنتجة.

بعد ذلك، بُدِئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، رحب فيها بالأمير فيصل بن نواف ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد، مؤكدًا أن منطقة الجوف تحوي أكثر من مليوني نخلة دعتنا لإقامة هذا المهرجان الذي يعد من ركائز الرؤية 2030، مضيفًا أن أكثر من 80 مزارعًا يشاركون في هذه النسخة التي تأتي تناغمًا مع رؤية المملكة.

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بعد ذلك، شاهد أمير الجوف والحضور عرضًا مرئيًا عن زراعة النخلة بالمنطقة.

ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم خالد الوشيح رحب فيها براعي الحفل والضيوف، مبينًا أن المهرجان حقق في النسخ السابقة نجاحًا في تسويق تمور الجوف، وأصبح باب رزق لكثير من الأسر ومتنفسًا سياحيًا لكثير من الأهالي المنطقة.

كما ألقى الشاعر خالد بن عايش السرحاني قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم ألقى رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل الدكتور نواف السالم، كلمة رحّب فيها بالأمير ونائبه، معتبرًا هذا المهرجان نافذة تسويقية لأهالي المنطقة لتصبح التمور من منتج شعبي إلى منتج تسويقي وفق رؤية المملكة 2030.

ثم شاهد الجميع «أوبريت» بعنوان «هنا الجوف» من كلمات الشاعرة أريج بنت محمد المرخان، ثم أديت العرضة السعودية.

وفي الختام، كرّم أمير الجوف الرعاة والداعمين من القطاع الحكومي والخاص، كما تسلم درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، ووكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومديرو الإدارات من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.