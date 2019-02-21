شكرا لقرائتكم خبر عن فرش فاخر لجامع العباس بالطائف‬⁩ وحراسات أمنية بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥- وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد العباس، الكائن وسط محافظة الطائف، فرشًا فاخرًا يُغطي مساحة الجامع التي تبلغ ١٥ ألف متر مربع.

وأسند الجامع لشركة حراسات أمنية، وكلف عددًا من الدعاة للتوعية والإرشاد، ووجه برفع كل ما يحتاجه من خدمات بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير، أمس، لميقاتي وادي محرم، وقرن المنازل، ومسجد عبدالله بن عباس، ووجه بسرعة تغيير الفرش حرصًا على أن يظهر هذا الجامع العتيق بالمظهر اللائق، في ضوء توجيهات ولاة الأمر ـومواكبة لرؤية المملكة (2030).

Advertisements

ويعد مسجد العباس الواقع في المنطقة التاريخية وسط محافظة الطائف، والذي بُني عام ٥٩٢ من الهجرة، من أقدم مساجد العالم الإسلامي، ومن أهم الآثار الإسلامية الدالة على سمو رسالة الإسلام في إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إذ ظل منبرًا علميًا لطلبة العلم في مصر، والشام، والعراق، ومختلف أرجاء العالم الإسلامي الذين يبحثون في علوم الشريعة، وأصول الفقه، وعلم الحديث، والتفسير، واللغة، والنحو والصرف، والتاريخ.

يذكر أن المسجد سُمي باسم حبر الأمة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، الذي أحب التنقل بين الشام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف طلبًا للعلم ونقلاً للعلوم الشرعية وتعليمها للناس، واتخذ ــ رضي الله عنه ــ الطائف مقرًا له ومسكنًا لقربها من البلد الحرام، وظل بها حتى توفي ودفن بها عام ٦٨ من الهجرة.

ويحرص كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار لزيارته والصلاة فيه لما له من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين كافة.