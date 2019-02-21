شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ضبط مخالفة تدمير شعب مرجانية بمدينة جدة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥ - باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الأربعاء ، بلاغاً حول أعمال رمي في البحر بشكل مخالف في منطقة أبحر الشمالية بمحافظة جدة.

وأعلنت الهيئة أن الفرق المختصة من الإدارة العامة للبيئة البحرية والمناطق الساحلية توجهت للوقوف على موقع البلاغ، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم رصد أعمال تأهيل سقالة ورمي مخلفات الهدم في البحر الأمر الذي يؤدي إلى تضرر الشعب المرجانية في تلك المنطقة.

وقالت الهيئة إن الفرق المختصة حررت محضر ضبط مخالفة بما تم رصده، فيما تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.