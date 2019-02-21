شكرا لقرائتكم خبر عن علماء :⁧‫السعودية‬⁩ تبذل كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

عدد من العلماء والقضاة إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لتطوير المشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن، مشيرين إلى ما قام به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة المسجد الحرام والطواف حول البيت، وتفقد عمارته وتوسعاته الكبرى .

السعودية نيوز ٣٦٥- أشار

وقالوا إن المملكة تبذل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتقديم الرعاية الصحية والخدمية لهم وتبذل مليارات الريالات لتطوير وتنفيذ المشاريع العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين لا تريد من ذلك سوى مرضاة الله.

ومن جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مُبَشِّر بن محمد آل غرمان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقال الشيخ آل غرمان لعل في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للمسجد الحرام ما يثلج الصدر لكل مواطن يفتخر بأنه سعودي ولكل مقيم مسلم بهذا البلد وخارجه في أنحاء العالم الإسلامي.

وأضاف أن ولي العهد كالغيث أينما وقع نفع، فزيارته الميمونة للحرم المكي الشريف تعطي دفعة قوية وحثيثة لاستمرار العمل وتسريع المشاريع القائمة حاليًا والتطوير مستقبلاً تجاه قبلة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، وضخ الأموال بسخاء لا محدود على تلك المشاريع كما هو المعهود من سموه الكريم لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والعرب والمسلمين كافة.

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بدوره قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود سابقاً الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري وهب الله بلادنا قيادة وشعباً بشرف عظيم لا يدانيه شرف، وهو أن الله تعالى اختار هذه الدولة لخدمة الحرمين وعمارتهما ورعاية الحجاج والمعتمرين وتسهيل سبل الوصول إليهما، ومن ذلك ما قام به سمو ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان بزيارة المسجد الحرام والطواف حول البيت، وتفقد عمارته وتوسعاته الكبرى ليكون على أحسن حال وأتم وجه لراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبين الدكتور الشثري أن كل مسلم يحترم هذا الوطن بل يحبه ويجله لأن فـيه مقدسات المسلمين ليس حباً عاطفـياً بل حب عبادة يتقربون به إلى الله لأن تعظيم شعائر الله ومنها الحرمان الشريفان يجب أن يكون صادراً من القلب محبة لله وتعظيماً واستجابة لأمره.

إلى هذا نوه عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الدكتور نهار العتيبي بالجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعمل على تطوير المشاعر المقدسة والإشراف المباشر على مشاريع التطوير بالحرمين الشريفين .

وأضاف وما زيارة سمو ولي العهد للحرم المكي وتفقد مشاريعه إلا تأكيد على الرعاية والعناية بمشاريع الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والمصلين منوهاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين من توسعة في المشاعر المقدسة.