شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يبعث برقية شكر لرئيس الهند على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥- بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفند، إثر مغادرته الهند، قال "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الزيارة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه الصديق استمرار التقدم والرخاء.

كما بعث ولي العهد برقية شكر لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إثر مغادرته الهند، قال فيها "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وقال الأمير محمد بن سلمان إن المباحثات التي عقدها مع رئيس الوزراء أكدت على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه الصديق استمرار التقدم والرخاء.