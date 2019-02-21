شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 21 فبراير يومًا سنويًا للتوعية بالزواج الصحي والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, 21 فبراير من كل عام يومًا توعويًا للزواج الصحي, للإسهام في رفع الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية و الأمراض المعدية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور 15 عامًا على تأسيس برنامج الزواج الصحي، حيث نفذت الصحة بهذه المناسبة اليوم, فعالية توعوية داخل الوزارة تحت شعار "خذ_بالنتيجة" بهدف تسليط الضوء على فوائد البرنامج ودوره الفاعل اجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا.

ويعد برنامج الزواج الصحي برنامجًا وطنيًا مجتمعيًا توعويًا وقائيًا، تسعى وزارة الصحة من خلاله إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي)، وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، بالإضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.