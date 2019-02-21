شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور سور الصين العظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،اليوم، سور الصين العظيم.

واطلع ولي العهد على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين.

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