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شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور سور الصين العظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،اليوم، سور الصين العظيم.
واطلع ولي العهد على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين.
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